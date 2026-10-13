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На побережье Мангистау нашли 15 погибших тюленей

На побережье Мангистау нашли 15 погибших тюленей

На побережье Тупкараганского района Мангистауской области обнаружили 15 туш тюленей. Причины гибели животных устанавливают специалисты, передает inAktau.

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