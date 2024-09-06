Партнером футбольного клуба «Спартак» стала компания «Мираторг»

Подробности соглашения стороны не раскрывают, но понимающие люди видят в таком сотрудничестве и символизм, и хорошую самоирониюНа сайте красно-белых сказано, что «Спартак» и крупнейший производитель мяса в стране «Мираторг» стали партнерами и планируют проведение совместных мероприятий и проектов на «Лукойл Арене», а для болельщиков клуба будут доступны специальные предложения по покупке продукции нового партнера.