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Партнером футбольного клуба «Спартак» стала компания «Мираторг»

Партнером футбольного клуба «Спартак» стала компания «Мираторг»

Подробности соглашения стороны не раскрывают, но понимающие люди видят в таком сотрудничестве и символизм, и хорошую самоирониюНа сайте красно-белых сказано, что «Спартак» и крупнейший производитель мяса в стране «Мираторг» стали партнерами и планируют проведение совместных мероприятий и проектов на «Лукойл Арене», а для болельщиков клуба будут доступны специальные предложения по покупке продукции нового партнера.

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