В Рязани проверили готовность школ к новому учебному году

Депутат Рязанской городской Думы посетила школы №11 и №41. Вместе с представителями комиссии она оценила состояние учебных кабинетов, спортивных залов, столовых, оснащение классов и благоустройство прилегающей территории.
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