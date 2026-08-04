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62ИНФО | Новости Рязани

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В Рязани проверили готовность школ к новому учебному году

В Рязани проверили готовность школ к новому учебному году

Депутат Рязанской городской Думы посетила школы №11 и №41. Вместе с представителями комиссии она оценила состояние учебных кабинетов, спортивных залов, столовых, оснащение классов и благоустройство прилегающей территории.

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