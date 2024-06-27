Бастрыкин спросил, когда «Государственная Дура» примет хорошие миграционные законы

Глава СКР также рассказал об отправке 10 тысяч мигрантов в зону специальной военной операции на УкраинеГлава Следственного комитета России Александр Бастрыкин назвал Госдуму «Государственной Дурой», выступая на Петербургском международном юридическом форуме.
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