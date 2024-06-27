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Бастрыкин спросил, когда «Государственная дура» примет хорошие миграционные законы

Бастрыкин спросил, когда «Государственная дура» примет хорошие миграционные законы

Глава СКР также рассказал об отправке 10 тысяч мигрантов в зону специальной военной операции на УкраинеГлава Следственного комитета России Александр Бастрыкин назвал Госдуму «Государственной дурой», рассуждая на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ) о миграционной политике.

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Комментарии
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АН
Алексей Наседкин
А ведь он прав так гос Думу назвав. А вот народ её в таком составе избравший какого определения заслуживает? Народ России, может наконец честно признаем кто мы есть на самом деле!
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4 д.
А
Алексей
Интересно,Бастрыкин сам себя накажет за дискредитацию госдумы???😁
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4 д.

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