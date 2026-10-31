При скорости 200 узлов подводная ракета проходит километр менее чем за десять секунд. Для атакованного корабля это означает резкое сокращение времени на противоторпедную оборону.
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