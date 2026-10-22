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BYD Racco (Rakko) — это переднеприводный кей-кар с характерной «коробчатой» формой кузова. Его габариты составляют 3395 мм в длину, 1475 мм в ширину и 1800 мм в высоту при колесной базе 2520 мм.