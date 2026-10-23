Elon Musk gave another $76 million to the Republican Party, bringing his total contribution to the party's midterm push to $442 million.
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