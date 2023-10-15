Путин заявил о "совсем другой войне" в случае конфликта Запада с Россией

Потенциальный конфликт Запада с РФ, если такой случится, не ограничится рамками специальной военной операции, "это будет совершенно другая война", заявил российский президент Владимир Путин в эфире телепередачи "Москва.
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