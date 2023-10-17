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Немировски об 1:2 от «Динамо»: «Сложная игра. Мало забиваем, моментов создали не столько, сколько хотели»

– Сложная игра была — мало забиваем, моментов создали не столько, сколько хотели. Конечно, жалко, когда пропустили второй гол, это отразилось на психологии нашей команды, чуть-чуть подсели.

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