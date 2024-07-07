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Sohu: Китай был удивлен реакцией Путина на предложение Японии по Курилам

Sohu: Китай был удивлен реакцией Путина на предложение Японии по Курилам

Отказ президента России Владимира Путина на предложение Японии вкладывать значительные инвестиции в развитие Дальнего Востока в обмен на постепенную передачу Токио Курильских островов вызвал удивление и недоумение в Китае.

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