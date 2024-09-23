Дубинский: на саммите БРИКС создадут приемлемый для РФ мирный план по Украине

На саммите БРИКС в Казани в октябре будет выработана позиция стран Глобального Юга по Украине, включая ключевых акторов в лице Бразилии, Индии и Китая, эта позиция может стать тем "мирным планом", с которым согласится Россия.
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