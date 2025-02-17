Рейтинг WTA. Анисимова дебютировала в топ-20, Павлюченкова опустилась на 11 строчек

Анастасия Павлюченкова, не защитившая очки за полуфинал, опустилась на 11 позиций. PIF WTA Rankings Положение на 17 февраля 2025 Место Теннисистка (страна) Очки 1 (1) Арина Соболенко (Беларусь) 8966 2 (2) Ига Швентек (Польша) 8160 3 (3) Коко Гауфф (США) 6538 4 (4) Жасмин Паолини (Италия) 5398 5 (5) Джессика Пегула (США) 5076 6 (6) Мэдисон Киз (США) 4680 7 (7) Елена Рыбакина (Казахстан) 4153 8 (8) Циньвэнь Чжэн (Китай) 3985 9 (9) Эмма Наварро (США) 3649 10 (10) Паула Бадоса (Испания) 3588 11 (12) Дарья Касаткина (Россия) 3056 13 (13) Диана Шнайдер (Россия) 2853 14 (15) Мирра Андреева (Россия) 2730 18 (41) Аманда Анисимова (США) 2316 19 (18) Анна Калинская (Россия) 2304 22 (26) Екатерина Александрова (Россия) 2158 25 (23) Людмила Самсонова (Россия) 2000 26 (37) Алена Остапенко (Латвия) 1952 33 (31) Анастасия Потапова (Россия) 1619 36 (25) Анастасия Павлюченкова (Россия) 1510 50 (52) Вероника Кудерметова (Россия) 1131 54 (44) Наоми Осака (Япония) 1049 56 (73) София Кенин (США) 1013 60 (59) Полина Кудерметова (Россия) 1004 72 (69) Камилла Рахимова (Россия) 922 73 (71) Анна Блинкова (Россия) 916 94 (81) Эрика Андреева (Россия) 775 100 (116) Кристина Букша (Испания) 741 .
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