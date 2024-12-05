"Единая Россия" продолжит руководить комитетом ГД после назначения Хинштейна

Партия "Единая Россия" будет и дальше руководить комитетом Государственной думы по информполитике после назначения депутата Александра Хинштейна на пост временно исполняющего обязанности губернатора Курской области.
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