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"Единая Россия" продолжит руководить комитетом ГД после назначения Хинштейна

"Единая Россия" продолжит руководить комитетом ГД после назначения Хинштейна

Партия "Единая Россия" будет и дальше руководить комитетом Государственной думы по информполитике после назначения депутата Александра Хинштейна на пост временно исполняющего обязанности губернатора Курской области.

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