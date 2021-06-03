Китай

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    А долгов сколько?265 млрд долларов...

Китай призывает к усилению международного сотрудничества по борьбе с коррупцией

Пекин, 3 июня /Синьхуа/ -- Высокопоставленный чиновник антикоррупционного органа Китая в среду призвал международное сообщество следовать концепции сообщества единой судьбы человечества в целях построения чистого мира, свободного от коррупции.

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