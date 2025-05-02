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Легковушка столкнулась с автобусом, есть пострадавшие

Легковушка столкнулась с автобусом, есть пострадавшие

Легковушка столкнулась с автобусом, есть пострадавшие1 мая водитель автомобиля «Hyundai», двигаясь по дороге «Граница с Херсонской областью – Симферополь – Алушта – Ялта», не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с автобусом «ПАЗ», который ехал по маршруту «Алушта-Ялта».

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