Легковушка столкнулась с автобусом, есть пострадавшие

Легковушка столкнулась с автобусом, есть пострадавшие1 мая водитель автомобиля «Hyundai», двигаясь по дороге «Граница с Херсонской областью – Симферополь – Алушта – Ялта», не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с автобусом «ПАЗ», который ехал по маршруту «Алушта-Ялта».