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Татар-информ

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В Татарстане упразднили муниципальный жилищный контроль

В Татарстане упразднили муниципальный жилищный контроль

В Татарстане с 1 сентября упраздняется муниципальный жилищный контроль. Об этом в рубрике «Закон вступил в силу» сообщает пресс-служба Государственного Совета Татарстана.

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