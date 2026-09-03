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Уехала в США с четырёхлетней дочерью, не предупредив мужа: жизнь Алёны Зандер, бывшей жены Шахназарова

Уехала в США с четырёхлетней дочерью, не предупредив мужа: жизнь Алёны Зандер, бывшей жены Шахназарова

В мае 1989 года Елена Сетунская с четырёхлетней дочерью улетела в США, не предупредив мужа. Карен Шахназаров в это время был на 42-м Каннском кинофестивале — представлял «Город Зеро» — и не знал, что жена с дочерью уже уехала.

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