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Число погибших под лавиной в КБР альпинистов возросло до 11

Число погибших под лавиной в КБР альпинистов возросло до 11

max.ru/МЧС Кабардино-Балкарии До 11 увеличилось число альпинистов, погибших из-за схода лавины с горы Мижирги в Безенгийском ущелье Кабардино-Балкарии.

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