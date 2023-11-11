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«РВ»: ВС РФ штурмуют Степовое, чтобы лишить ВСУ путей снабжения в Авдеевке

«РВ»: ВС РФ штурмуют Степовое, чтобы лишить ВСУ путей снабжения в Авдеевке

Армия России штурмует село Степовое к северо-западу от Авдеевки. Взятие этого населенного пункта позволит существенно осложнить пути снабжения ВСУ в самой Авдеевке, из которой украинские военные сделали мощный укрепрайон.

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