«РВ»: ВС РФ штурмуют Степовое, чтобы лишить ВСУ путей снабжения в Авдеевке

Армия России штурмует село Степовое к северо-западу от Авдеевки. Взятие этого населенного пункта позволит существенно осложнить пути снабжения ВСУ в самой Авдеевке, из которой украинские военные сделали мощный укрепрайон.
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