В Уфе будут судить угонщика патрульной машины, который протащил полицейского по асфальту

УФА, 9 октября, ФедералПресс. Уфимские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении мужчины, который, будучи пьяным, угнал полицейский автомобиль и применил насилие в отношении представителя власти.
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