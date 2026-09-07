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Ушедший в отставку генпрокурор Украины Кравченко снова объявлен в розыск в РФ

Ушедший в отставку генпрокурор Украины Кравченко снова объявлен в розыск в РФ

Бывший генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко, который вечером 7 сентября подал в отставку, вновь объявлен в розыск в России.

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