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Путин предложил поддержать сотрудников с детьми дополнительными выходными

Путин предложил поддержать сотрудников с детьми дополнительными выходными

Компании в России могут поддержать сотрудников с детьми дополнительными выходными днями. Об этом президент России Владимир Путин заявил на заседании Госсовета по вопросам поддержки семей в РФ, трансляция прошла на телеканале «Россия 24».

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