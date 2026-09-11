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ВК Пресс

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Все! Малая Токмачка полностью под контролем российских войск, ситуация грозит катастрофой ВСУ

Все! Малая Токмачка полностью под контролем российских войск, ситуация грозит катастрофой ВСУ

Как сообщает Рыбарь, опубликовано видео из многострадальной Малой Токмачки, судя по которому легендарное село уже полностью под контролем российских войск.

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