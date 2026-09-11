Все! Малая Токмачка полностью под контролем российских войск, ситуация грозит катастрофой ВСУ

Как сообщает Рыбарь, опубликовано видео из многострадальной Малой Токмачки, судя по которому легендарное село уже полностью под контролем российских войск.
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