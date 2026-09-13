Космос стал ближе: Герой России Валерий Токарев встретился со школьниками ЗАТО Солнечный. В средней школе ЗАТО Солнечный состоялась по-настоящему знаковая встреча.
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