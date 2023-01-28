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Малком готов уйти в «ПСЖ», ЕОК поддержали допуск России, НОК Норвегии – против, «Сити» выбил «Арсенал» из Кубка, Хачанов мимо финала Australian Open, Сяо Хим Фа выиграл ЧЕ по фигурке и другие новости

Малком готов уйти в «ПСЖ», ЕОК поддержали допуск России, НОК Норвегии – против, «Сити» выбил «Арсенал» из Кубка, Хачанов мимо финала Australian Open, Сяо Хим Фа выиграл ЧЕ по фигурке и другие новости

1. Малком и «ПСЖ» – все более чем серьезно. Накануне появилась информация о переговорах «Зенита» с парижанами.

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