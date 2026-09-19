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Журнал «Профиль»

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ВС РФ сжимают кольцо окружения в Харьковской области, за сутки в зоне СВО взяты пять населенных пунктов

ВС РФ сжимают кольцо окружения в Харьковской области, за сутки в зоне СВО взяты пять населенных пунктов

Подразделения группировки войск "Север" продолжают уничтожение окруженных формирований противника в Харьковской области, взяты населенные пункты Лошаково и Комиссарово.

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