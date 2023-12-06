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Закон, порядок, государство

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Росгосстрах: Краж на дачах меньше не стало

Росгосстрах: Краж на дачах меньше не стало

Краж и хулиганских выходок злоумышленников на дачах россиян за последние три года меньше не стало, эти показатели держатся примерно на одном уровне, отметили специалисты "Росгосстраха", проанализировав обращения клиентов компании за 11 месяцев этого года по рискам "кража" и "противоправные действия третьих лиц" — под это определение попадают битые стекла, содранная обшивка двери и прочая порча имущества.

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