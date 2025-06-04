Спортсмены из Рассказовского округа заняли призовые места на турнире по боксу

Боксёры из Рассказовского округа успешно выступили в Воронеже на муниципальном этапе турнира городского округа по боксу на призы спортивного клуба имени заслуженного мастера спорта СССР Виктора Петровича Агеева.
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