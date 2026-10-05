С 1 октября все новые УАЗы прибавили в цене

Ульяновский автозавод с 1 октября переписал прайс-листы на весь модельный ряд 2026 года выпуска. Каждая комплектация подорожала ровно на 80 тысяч рублей – исключение не сделали ни для Патриота, Пикапа, Хантера и Буханки, ни для коммерческих Профи.