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За рулем

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С 1 октября все новые УАЗы прибавили в цене

С 1 октября все новые УАЗы прибавили в цене

Ульяновский автозавод с 1 октября переписал прайс-листы на весь модельный ряд 2026 года выпуска. Каждая комплектация подорожала ровно на 80 тысяч рублей – исключение не сделали ни для Патриота, Пикапа, Хантера и Буханки, ни для коммерческих Профи.

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