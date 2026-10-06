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Царьград

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Признали виновным и сразу выпустили на свободу: У приезжих больше преимуществ в России, чем у русских

Признали виновным и сразу выпустили на свободу: У приезжих больше преимуществ в России, чем у русских

Уроженца Средней Азии признали виновным в махинациях при получении жилищного сертификата и сразу выпустили на свободу.

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