Трамп пытается напугать Китай и Индию «иранскими» санкциями за российскую нефть

Медлительность процесса мирного урегулирования конфликта на Украине вызывает недовольство Дональда Трампа – он даже грозится ввести огромные пошлины на нефть из России, а ее покупателей запугивает вторичными санкциями.
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