«Противник не мог отбивать наш шквалистый огонь»: ВС РФ удержали выгодные рубежи обороны на Купянском направлении

Бойцы мотострелковых подразделений 6-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» нанесли огневое поражение разрозненным штурмовым группам ВСУ и закрепились на выгодных рубежах обороны на Краснолиманском направлении.
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