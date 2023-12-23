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«Противник не мог отбивать наш шквалистый огонь»: ВС РФ удержали выгодные рубежи обороны на Купянском направлении

«Противник не мог отбивать наш шквалистый огонь»: ВС РФ удержали выгодные рубежи обороны на Купянском направлении

Бойцы мотострелковых подразделений 6-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» нанесли огневое поражение разрозненным штурмовым группам ВСУ и закрепились на выгодных рубежах обороны на Краснолиманском направлении.

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