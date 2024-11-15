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Мировое обозрение

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Ученые выяснили, как иммунные клетки «вынюхивают» патогенные микроорганизмы

Ученые выяснили, как иммунные клетки «вынюхивают» патогенные микроорганизмы

Исследовательская группа из Боннского университета (Германия) обнаружила, что иммунные клетки «вынюхивают» патогенные микроорганизмы с помощью специальных компонентов врожденного иммунитета — так называемых Толл-подобных рецепторов, которые позволяют организму распознавать инфекции и запускать иммунный ответ.

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