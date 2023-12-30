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Царьград

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Главный обман с мигрантами в России разгадать просто. Именно зимой

Главный обман с мигрантами в России разгадать просто. Именно зимой

Главный обман с мигрантами в России разгадать очень просто. Притом именно зимой. Манипуляции лоббистов завоза гастарбайтеров раскрыл Константин Малофеев.

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Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
А своим гражданам просто нормальные деньги &quot;лоббисты завоза&quot; не пробовали? Депутаты тоже полной херней маются, значит мигрантам с собственным жильём в России, таки можно нарушать законы, драться с полицией, домогаться до наших женщин, избивать их, потому, что они (по их понятиям) слишком откровенно одеты? И за всё за это им только лишь грозит штраф в 50 тысяч рублей? А вы (депутаты) русского бунта &quot;жестокого и беспощадного&quot; не боитесь?
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15 час.
НК
Наталья Котельникова
Бред и вредительство. Жиромордые празднуют, кому мстят? Своему народу, обрекая женщин и детей на беспредел, а порой и смерть. Зачем такая дума, для кого?
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2 час.

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