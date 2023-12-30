Главный обман с мигрантами в России разгадать очень просто. Притом именно зимой. Манипуляции лоббистов завоза гастарбайтеров раскрыл Константин Малофеев.
Главный обман с мигрантами в России разгадать просто. Именно зимой
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ИМ
Ильдус Мамлеев
А своим гражданам просто нормальные деньги "лоббисты завоза" не пробовали? Депутаты тоже полной херней маются, значит мигрантам с собственным жильём в России, таки можно нарушать законы, драться с полицией, домогаться до наших женщин, избивать их, потому, что они (по их понятиям) слишком откровенно одеты? И за всё за это им только лишь грозит штраф в 50 тысяч рублей? А вы (депутаты) русского бунта "жестокого и беспощадного" не боитесь?
Ответить
15 час.
НК
Наталья Котельникова
Бред и вредительство. Жиромордые празднуют, кому мстят? Своему народу, обрекая женщин и детей на беспредел, а порой и смерть. Зачем такая дума, для кого?
Ответить
2 час.
Свежие комментарии