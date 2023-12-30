Главный обман с мигрантами в России разгадать просто. Именно зимой

ИМ

Ильдус Мамлеев

А своим гражданам просто нормальные деньги "лоббисты завоза" не пробовали? Депутаты тоже полной херней маются, значит мигрантам с собственным жильём в России, таки можно нарушать законы, драться с полицией, домогаться до наших женщин, избивать их, потому, что они (по их понятиям) слишком откровенно одеты? И за всё за это им только лишь грозит штраф в 50 тысяч рублей? А вы (депутаты) русского бунта "жестокого и беспощадного" не боитесь?