Британским военным, возможно, придется участвовать в боевых действиях, а гражданам страны в свою очередь пойти на жертвы ради безопасности.
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