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Царьград

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Мэрия Москвы открыла 15 новых зон отдыха у воды в городе

Мэрия Москвы открыла 15 новых зон отдыха у воды в городе

Заммэра Москвы Петр Бирюков сообщил об открытии новой пляжной зоны в Троицке. На территории мини-курорта, расположенного в зоне отдыха "Заречье", созданы все условия для комфортного отдыха: бассейны, пляжный волейбол и воркаут-площадки.

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