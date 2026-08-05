Мэрия Москвы открыла 15 новых зон отдыха у воды в городе

Заммэра Москвы Петр Бирюков сообщил об открытии новой пляжной зоны в Троицке. На территории мини-курорта, расположенного в зоне отдыха "Заречье", созданы все условия для комфортного отдыха: бассейны, пляжный волейбол и воркаут-площадки.
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