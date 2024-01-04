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Прикурить или толкать? Как завести мотор, если сел аккумулятор

Прикурить или толкать? Как завести мотор, если сел аккумулятор

Если исключить советы типа «звонок другу», то простейший способ оживить машину – прикуривание. К выводам штатной батареи надо параллельно подсоединить другую – как правило, от другого автомобиля, водитель которого согласится помочь вам.

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