Прикурить или толкать? Как завести мотор, если сел аккумулятор

Если исключить советы типа «звонок другу», то простейший способ оживить машину – прикуривание. К выводам штатной батареи надо параллельно подсоединить другую – как правило, от другого автомобиля, водитель которого согласится помочь вам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии