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Союзник Путина вскоре может возглавить Европейский совет

Лидеры Европейского Союза спешат помешать премьер-министру Венгрии Виктору Орбану взять на себя руководство Европейским советом, который направляет политическую повестку дня блока, поскольку он продолжает препятствовать усилиям по поддержке Украины.

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