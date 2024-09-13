Мусоровозы вновь поехали на закрытый полигон «Левобережный» в Новосибирске

Ускорить расселение Малыгинского микрорайона потребовали жители улицы рядом со злополучной свалкой. Общественники планируют обратиться к губернатору Новосибирской области, чтобы добиться переноса срока расселения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии