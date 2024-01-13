Российские войска поразили под Клещеевкой 1-ю президентскую бригаду ВСУ

Российские бойцы из группировки войск «Юг» отразили четыре контратаки Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также разбили три бригады противника: 2-ю механизированную, 10-ю горно-штурмовую и 1-ю президентскую.
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