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На американских кладбищах появляются всё новые могилы воевавших за ВСУ наёмников

На американских кладбищах появляются всё новые могилы воевавших за ВСУ наёмников

На кладбищах в США появляется все больше могил американцев, отдавших жизнь за страну в тысячах километрах от дома: кто-то из них отправился воевать «за землю предков», кто-то, очевидно, за деньги, но исход у такой командировки один — билет на тот свет.

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