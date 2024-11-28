На американских кладбищах появляются всё новые могилы воевавших за ВСУ наёмников

На кладбищах в США появляется все больше могил американцев, отдавших жизнь за страну в тысячах километрах от дома: кто-то из них отправился воевать «за землю предков», кто-то, очевидно, за деньги, но исход у такой командировки один — билет на тот свет.
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