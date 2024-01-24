Как тихоходки стали самыми живучими существами на планете? Показала расшифровка генома

Микроскопические существа тихоходки — это тип беспозвоночных, которых нельзя увидеть невооруженным глазом, но которые обитают повсюду: в морской и пресной воде, на суше и даже в покрытой льдом Антарктиде.
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