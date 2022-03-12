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Xiaomi снова отличилась. Флагманы серии Redmi K50 – первые в индустрии смартфоны с поддержкой Bluetooth 5.3

Xiaomi снова отличилась. Флагманы серии Redmi K50 – первые в индустрии смартфоны с поддержкой Bluetooth 5.3

Xiaomi сегодня опубликовала новые подробности о флагманах Redmi K50, дебютирующих 17 марта. На этот раз их назвали первыми в индустрии смартфонами с поддержкой беспроводного интерфейса Bluetooth 5.

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