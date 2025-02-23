В Россию привезли необычную и хорошо оснащенную версию Kia Sportage: известна цена

Kia Sportage Ace, предлагаемая с 2-литровым бензиновым двигателем мощностью 161 л.с., шестиступенчатой автоматической коробкой передач и передним приводом, завоевывает популярность, но при этом демонстрирует значительные региональные колебания цен.
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