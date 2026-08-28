Два хозяйства в Раздольненском районе оштрафовали за нарушения при применении пестицидов

Сотрудники Азово-Черноморское межрегионального управления Россельхознадзора оштрафовали два хозяйства в Раздольненском районе оштрафовали за нарушения при работе с пестицидами, сообщили в пресс-службе ведомства.
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