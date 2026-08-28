Крымская газета
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Крымская газета

124 подписчика

Два хозяйства в Раздольненском районе оштрафовали за нарушения при применении пестицидов

Два хозяйства в Раздольненском районе оштрафовали за нарушения при применении пестицидов

Сотрудники Азово-Черноморское межрегионального управления Россельхознадзора оштрафовали два хозяйства в Раздольненском районе оштрафовали за нарушения при работе с пестицидами, сообщили в пресс-службе ведомства.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии