Первомайский снег в Москве побил рекорд осадков 116-летей давности

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Московский регион 1 мая накрыло снегом, который продолжился утром 2 мая. Как сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, в Москве был побит 116-летний рекорд по количеству выпавших осадков.
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