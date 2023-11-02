Соединенные Штаты находятся на пределе своих возможностей из-за конфликтов на Украине и Ближнем Востоке, однако эскалация напряжения вокруг Тайваня может и вовсе «добить» президента США Джо Байдена.
Times: Конфликт на Тайване может добить Байдена
Комментарии
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AB
Anlrey Boracow
Если дойдет дело до конфликта на Тайване, то вопрос встанет даже не про доходягу Байдена, вопрос встанет о существовании США как физического и географического объекта. Совершенно по херу будет этот Байден, когда вопрос встанет о целеуказаниях для МБР КНР на территории США. После их приземления мало кто вспомнит про этого Байдена.
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