Times: Конфликт на Тайване может добить Байдена

AB

Anlrey Boracow

Если дойдет дело до конфликта на Тайване, то вопрос встанет даже не про доходягу Байдена, вопрос встанет о существовании США как физического и географического объекта. Совершенно по херу будет этот Байден, когда вопрос встанет о целеуказаниях для МБР КНР на территории США. После их приземления мало кто вспомнит про этого Байдена.