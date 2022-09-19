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Украинский баскетболист подписал контракт с «Нью-Йорк Никс»

Украинский баскетболист подписал контракт с «Нью-Йорк Никс»

Святослав Михайлюк получил частично гарантированный контракт с «Нью-Йорк Никс». Легкий форвард Святослав Михайлюк стал баскетболистом «Нью-Йорк Никс», об этом на своей странице в социальной сети сообщает авторитетный обозреватель Шамс Чарания.

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