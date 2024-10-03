Денис Олейник: Уважаемые жители Раздольненского района

Уважаемые жители Раздольненского районаВ случае возникновения проблемных вопросов, связанных с получением медицинской помощи, жители района могут обратиться к главным врачам медицинских организаций Крыма через социальную сеть «ВКонтакте»:Главный врач ГБУЗ РК «Раздольненская районная больница» Калина Диана Сергеевна https://vk.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии